Coronavirus : les étudiants en santé mobilisés mais mal payés

Les facultés et les instituts de soins infirmiers ont fermé au début du confinement. Mais de nombreux étudiants en santé sont réquisitionnables dans la lutte contre le Covid-19. Chez les infirmiers, cela représente 3000 élèves en deuxième et troisième année, 1100 chez les aide-soignants. Les étudiants en médecine sont aussi mis à contribution : 1300 externes et 2000 internes sont disponibles, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé.

Salaires minuscules

C'est aux établissements de contacter leurs élèves pour les envoyer travailler dans les hôpitaux, les structures médico-sociales et de ville. Ces réquisitions s'inscrivent pour la plupart dans le cadre des stages obligatoires.

Des stages payés au rabais. En deuxième année de soins infirmiers, une semaine de stage est payée 38 euros… ça monte à 50 en troisième année. C'est ce que touche Emilien, étudiant au Havre originaire de Sartilly. "Ca ne me pose pas de problème, dit-il, on est là pour apprendre."

En revanche, il reconnaît que dans certains services, le stage ressemble plus à un contrat déguisé qu'à une formation. "On a l'impression qu'on est vraiment là pour remplacer, donc au niveau de la rémunération ça fait peu." Et même très peu dans un contexte de pandémie.

Valoriser le travail

Le député de la Manche Philippe Gosselin (Les Républicains) s'est ému de ces montants. Dans un courrier adressé au président de la région Normandie, il réclame une prime pour ces étudiants, comme cela a été fait en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Sud. L'élu manchois a aussi écrit au ministre de la Santé.

Certains rejettent ces conditions de rémunération. Morgane, par exemple, termine sa deuxième année à l'Institut de soins infirmiers de Cherbourg. Elle a refusé d'être réquisitionnée dans le cadre d'un stage. "Je suis contre être payée 1,08 euro de l'heure alors que j'entreprends les gestes d'une aide-soignante et que j'ai les responsabilités d'une aide-soignante," explique-t-elle.

Malgré tout, la jeune femme souhaitait participer à la lutte contre le Covid-19. Elle a donc proposé ses services à l'Ehpad de l'hôpital de Cherbourg, qui l'a aussitôt embauchée avec un contrat d'aide-soignante. Chargée de l’hygiène et du bio-nettoyage, autrement dit la désinfection systématique des locaux, elle aide aussi à la distribution des repas pour les résidents.

Morgane reprendra sa formation à l'issue de son contrat. Elle pense toucher "800 ou 900 euros" pour deux semaines et 98 heures de travail. "Je suis contente, mais il y a encore du chemin à faire sur la valorisation du métier par rapport aux risques qu'on prend, à la pénibilité..."