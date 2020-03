L'ARS, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a lancé en début de semaine un appel aux étudiants et à certains professionnels pour aider les soignants. 3500 étudiants et 400 professionnels ont déjà répondu.

Coronavirus : les étudiants et certains professionnels viennent en aide aux personnels soignants

La solidarité s'organise dans la région des Pays de la Loire pour lutter contre le Coronavirus. L'appel lancé par l'ARS, l'agence régionale de santé a marché. Des étudiants et des professionnels de toute la région ont déclaré qu'ils pouvaient apporter leur aide. Certains sont déjà déployés dans certains établissements.

La réserve de mobilisation des étudiants en santé (RME).

Elle a été activée le 20 mars dernier. Elle vise à répondre aux besoins des établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle fait appel aux élèves et étudiants en santé qui sont actuellement en formation dans les filières para-médicales (aide-soignants, infirmiers, masseurs-kinés…) et médicales (médecine, odontologie, pharmacie).

Ensuite, en fonction des demandes et des besoins dans les différents établissements, l’affectation des étudiants est réalisée, sous l’autorité de l’ARS. En six jours, 3500 étudiants en santé ont été enregistré et plus de 1000 sont déjà répartis sur les différents territoires.

La réserve de mobilisation des professionnels (RMP)

Il s'agit de la plateforme renforts-COVID Pays de la loire. Elle est ouverte aux professionnels volontaires (soignants et non-soignants), et aux structures de santé pour faire connaître les besoins de renforts en personnels. Ce dispositif complète les besoins non satisfaits par la réserve étudiante. Depuis ce mercredi, il y a déjà eu 400 offres spontanées de professionnels réceptionnées par l’ARS.

Si vous êtes intéressé pour participer à ces gestes de solidarité, il faut vous inscrire sur la plateforme renforts-COVID : https://ars-pdl.fr/covol/public/volontaire

Une réserve civique pour l’aide citoyenne

Il existe enfin une réserve civique. Elle est ouverte aux acteurs publics, associatifs, et aux citoyens qui souhaitent effectuer des missions d’aide alimentaire aux plus démunis ou encore de garde exceptionnelle d’enfants. Elle est gérée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS).

Pour s'inscrire : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/