Coronavirus: les étudiants privés de leur job font des sacrifices sur la nourriture

Luca est étudiant en musicologie à Strasbourg. Le jeune-homme de 24 ans est confiné dans son studio de 25m2, privé de son job de standardiste au CROUS, l'organisme qui gère notamment les bourses d'études. Un emploi qui lui assurait jusqu'en février un salaire de 400 à 500 euros par mois. Entre son loyer, allégé par les APL, l'aide au logement, et ses abonnements téléphone et internet, Luca n'a plus aujourd'hui qu'une centaine d'euros par mois pour vivre. Alors pour manger, c'est pâtes quasiment à tous les repas.

la crise sanitaire a rompu la corde

"Hors crise sanitaire on est constamment sur une situation de corde tendue", explique Jean-Valentin Foury, le président de l'AFGES, l'association des étudiants de Strasbourg, "et la crise a rompu la corde. Beaucoup d'étudiants tenaient tout juste grâce à leur job, dans les prochaines semaines ça va être de plus en plus catastrophique".

une distribution d'aide alimentaire tous les mercredis

Chaque mercredi, l'AFGES organise sur le campus une distribution d'aide alimentaire. "Mercredi dernier on a eu une queue qui entourait tout le bâtiment", explique Jean-Valentin Foury, "plus de 400 étudiants, contre une centaine habituellement". L'AFGES estime à 2500 le nombre d'étudiants strasbourgeois qui seraient aujourd'hui en situation de précarité alimentaire.