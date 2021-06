Coronavirus : les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin

A compter du 9 juin, les Européens qui se seront fait vacciner contre le Covid-19 pourront entrer sur le sol français sans présenter un test PCR, a annoncé le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari ce vendredi matin. Un test PCR sera exigé pour les Britanniques et les Américains vaccinés.

Le pass sanitaire entre en effet en vigueur en France à compter du 9 juin.

Les Français vaccinés pourront aussi voyager sans test PCR en Europe

"A compter du 9 juin prochain, les Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR", a-t-il déclaré. "Les Français pourront se déplacer en Europe de la même manière", a-t-il indiqué, sans préciser la date.

Un test exigé pour les Britanniques et les Américains vaccinés

Le gouvernement a précisé ce vendredi matin qu'un test PCR ou antigénique négatif sera toujours exigé pour les Britanniques et les Américains, vaccinés ou non, souhaitant entrer sur le sol français.

Les pays classés vert, orange ou rouge

A partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront donc rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, indique un document du gouvernement.