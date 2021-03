Coronavirus : les exclus du Ségur de la santé manifestent sur le pont de Saint-Nazaire

Les automobilistes ont dû s'armer de patience ce lundi après-midi aux abords du pont de Saint Nazaire. Environ 500 salariés de centres sociaux et médico-sociaux ont organisé un barrage filtrant pour réclamer les 183 euros d'augmentation mensuelle obtenus par leurs collègues des hôpitaux et Ehpad.

Ce lundi après-midi, il fallait être patient aux abords du pont de Saint-Nazaire. Environ 500 salariés de centres sociaux et médico-sociaux, de Loire-Atlantique et de départements voisins, ont organisé un barrage filtrant sur le pont pour réclamer 183 euros d'augmentation mensuelle au même titre que leurs collègues des hôpitaux et des Ehpad.

Ces manifestants, qui travaillent dans des centres qui ne sont pas rattachés à des hôpitaux (mais qui relèvent de la fonction publique hospitalière), s'estiment exclus du Ségur de la santé alors qu'ils accomplissent les mêmes tâches et qu'ils luttent depuis un an contre l'épidémie de coronavirus.

Tout le monde doit bénéficier de ces 183 euros, aussi bien dans les soins que dans l'éducatif ,l'administratif ou le nettoyage.

"Si aujourd'hui l'épidémie n'est pas trop rentrée dans nos établissements, c'est parce qu'il y a des personnes qui désinfectent les locaux. On a aussi vu au début de la crise sanitaire, des éducateurs mettre la blouse et aider à soigner. Donc tout le monde mérite les 183 euros", estime Yann Le Foll, secrétaire départemental Force Ouvrière Santé de Loire Atlantique.

Une délégation de l'EPSM de Saint-Avé est venue manifester à Saint-Nazaire © Radio France - Anne Patinec

"On n'est pas des sous-soignants"

Pierrick travaille comme aide-soignant à l'Etablissement Public de Santé Mentale de Saint-Avé près de Vannes. Il a fait le déplacement avec plusieurs collègues car "on n'est pas des sous-soignants. On a les mêmes diplômes, le même employeur, on doit être payés de la même façon".

A deux pas du pont où les manifestants organisent leur barrage filtrant, l'établissement de Mindin accueille 700 personnes polyhandicapées. Julie y travaille depuis deux ans comme agent de service hospitalier : "On fait le même boulot que dans les hôpitaux et les Ehpad, mais on n'est pas reconnus". Les manifestants se disent prêts à se mobiliser tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Malgré les kilomètres de bouchons, de nombreux automobilistes les ont encouragés avec des coups de klaxon.