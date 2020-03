Coronavirus : les facteurs de Laval exercent leur droit de retrait, un des leurs confinés à Craon

Un facteur de Craon, dans le Sud-Mayenne est confiné chez lui en raison d'une suspicion de contamination au coronavirus. À Laval, tous les facteurs exercent leur droit de retrait et demandent à être mieux protégés pour distribuer le courrier.

Depuis plusieurs heures, un facteur de Craon, dans le sud de la Mayenne, est confiné à son domicile. Il présente certains symptômes liés au Covid-19. Il y a donc suspicion de contamination.

Dans le même temps, depuis ce mercredi matin, les facteurs de Laval ont exercé leur droit de retrait. Cela représente une quarantaine de salariés. Conséquence : le courrier n'est plus distribué jusqu'à nouvel ordre à Laval et pour les communes de Changé, L'Huisserie, Ahuillé, Saint-Berthevin, Montigné-le-Brillant par exemple.

La CGT-FAPT (La Fédération des Activités Postales et de Télécommunications) estime que la direction de la Poste n’a pas assez anticipé la crise en ne fournissant pas des masques et des gants aux facteurs.

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail extraordinaire aura lieu demain après-midi. Contacté par France Bleu Mayenne le service communication de La Poste explique "faire le nécessaire pour ses salariés" et précise que "des consignes ont été données aux facteurs pour respecter les mesures barrières et que du gel hydro-alcoolique leur a été fourni".