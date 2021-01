Coronavirus : les fêtes de fin d'année n'ont pas aggravé la situation épidémique

Lors de la conférence de presse ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a constaté que les fêtes de fin d'année n'ont pas aggravé l'épidémie en France. Il a évoqué une situation "maîtrisée" mais "fragile" en s'inquiétant de "l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses".

C'était l'une des grandes craintes des autorités : les fêtes de fin d'année n'ont visiblement pas aggravé l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a constaté Jean Castex jeudi lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre a estimé que la situation était "maîtrisée" mais "fragile", ce qui l'a conduit à prendre la décision d'étendre le couvre-feu dès 18h à l'ensemble du territoire.

"Les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique", s'est félicité le Premier ministre. Toutefois il a relevé que la France restait "sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16.000 contaminations par jour".

Jean Castex a donc prévenu qu'un troisième confinement serait appliqué "sans délai" en cas de "dégradation épidémique forte", tout en soulignant que la situation actuelle "n'exige pas" une telle mesure.

Inquiétudes sur l'émergence des variants

Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que les autorités étaient particulièrement vigilantes quant à l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses du Covid-19, notamment le variant britannique ou sud-africain.

Au cours de la conférence de presse, Olivier Véran, ministre de la Santé, a pris la parole. "Nous avons toutes les raisons de penser" que le variant britannique "est sensible au vaccin ce qui est une bonne nouvelle". Selon les études des scientifiques, il y aurait chaque jour "entre 200 et 300 nouvelles contaminations à la mutation britannique en France.

Le ministre a précisé l'état des connaissances sur ce variant à ce stade, il "est plus contagieux que le virus qui circule classiquement en France, de l’ordre de 30 à 70%, nous disent les scientifiques. Il est potentiellement plus contagieux chez les enfants. En revanche, il ne donne pas plus de formes graves que le variant qui circule traditionnellement en France".

Olivier Véran a également relevé l'identification d'un "cluster du variant sud-africain" du Covid-19 dans les environs de Nantes. Cette mutation proviendrait d'une dame "hospitalisée dans un état très grave dans un hôpital d'Île-de-France", qui a séjourné quelques jours au Mozambique au cours du mois de décembre dans le cadre d'un voyage d'une congrégation religieuse.