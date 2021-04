Coronavirus : les Français profitent du week-end de Pâques, avant l'arrivée des nouvelles mesures

Les magasins dits "non-essentiels" ont baissé leurs rideaux à 19 heures ce samedi et ne les rouvriront pas avant au moins quatre semaines, durée des nouvelles restrictions prises pour lutter contre le coronavirus. Ces mesures étaient déjà en vigueur dans 19 départements et sont étendues à l'ensemble du territoire métropolitain.

Après les annonces d'Emmanuel Macron, les précisions du gouvernement. © Visactu

Seuls certains commerces sont autorisés à ouvrir : les librairies, salons de coiffure, magasins de jeux vidéo, fleuristes, etc. Vous retrouvez la liste complète dans cet article.

Dernières emplettes

Les Français ont donc profité de leur samedi pour effectuer leurs derniers achats dans les magasins considérés comme "non-essentiels". Derniers instants shopping en Alsace par exemple, où il y avait foule devant les vitrines de célèbres chaînes de vêtements, comme Zara ou Primark à Strasbourg.

De longues files d'attente ce samedi matin devant les grandes enseignes de vêtements à Strasbourg. © Radio France - Corinne FUGLER

Pour certains, il s'agit d'échanger des produits, pour d'autres d'acheter avant la fermeture et ainsi éviter de passer par Internet. "Je dois trouver un cadeau pour ma fille, son anniversaire est la semaine prochaine et je préfère passer par les commerces de proximité que par internet", explique Marie, une cherbourgeoise. C'est d'ailleurs l'espoir des commerçants : que les Français ne les oublient pas pendant ces quatre semaines de fermeture et privilégient le local, en vente à emporter.

Beaucoup de Béarnais sont eux allés faire leurs derniers achats dans les ventas du col du Pourtalet. Il n'y avait pas de gros embouteillages comme du côté de la Catalogne cette semaine par exemple, mais le gérant de la venta Sancho, Lorenzo Sancho, a tout de même remarqué qu'il y avait ce samedi "deux fois plus de Français que ces dernières semaines."

En Moselle aussi, on a profité des derniers instants d'ouverture. Delphine, maman de deux enfants, est venue faire le plein "de jouets, gommettes, pâte à modeler, crayons" pour occuper tout le monde pendant la fermeture des écoles. "J'ai été prise de court lors des précédents confinements", explique-t-elle. Alexia, à Mont-de-Marsan, fait elle le plein de vêtements pour ses enfants : "Ils ont changé de taille de vêtements et on arrive sur les beaux jours. On va avoir de petits soucis si on n'a pas ce qu'il faut. On fait le plein, pour essayer aussi de faire vivre les commerces du centre ville."

Les instituts de beauté sont aussi pris d'assaut avant la fermeture. "Depuis jeudi c'est la folie. Tous nos clients passent pour acheter les produits. Comme à chaque fois avant les confinements. Carnet de rendez-vous blindé, le téléphone qui ne fait que sonner", raconte Lucie Brière, de "Beauté Bohème" à Mont-de-Marsan.

Direction le bord de mer avant de se limiter à 10 kilomètres autour de son domicile

Les nouvelles mesures entraînent également une limitation dans les déplacements à plus de 10 kilomètres de son domicile. Le gouvernement a annoncé une certaine tolérance ce week-end de Pâques pour laisser aux Français le temps de s'organiser. Certains sont donc allés en bord de mer pour "prendre l'air avant d'être confinés". Il y avait par exemple beaucoup de monde sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée.

"L'idée, ce n'est pas de partir en week-end et de revenir", a cependant rappelé Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté. "L'idée est simplement de permettre aux Français et aux Françaises de quitter leur adresse principale pour un autre endroit."