Coronavirus : les autorités craignent un relâchement avec la montée des températures

En ce dimanche ensoleillé, certains sont tentés de ne pas respecter les consignes de confinement. Les soignants et les autorités en appellent à la responsabilité de tous. Il faut encore du temps pour permettre aux services de réanimation saturés de pouvoir lutter contre l'épidémie.

Des promeneurs et des joggeurs, dans les rues de la capitale, mais aussi dans de nombreuses villes de France : la situation observée lors du premier week-end de confinement mi-mars pourrait bien se reproduire ce dimanche 5 avril. Les autorités sont inquiètes et appellent les français à être responsables. Il ne faut pas se relâcher. Il faut rester chez soi pour permettre au système de santé et aux hôpitaux de lutter efficacement contre l'épidémie de coronavirus.

Les soignants inquiets

Les autorités sanitaires s'inquiètent d'un possible relâchement des français face aux consignes de confinement. "Ce n'est vraiment pas le moment de baisser la garde", estime Agnès Ricard-Hibon, la présidente de la Société française de médecine d'urgence invitée de franceinfo dimanche.

Elle explique que la distanciation sociale est un des éléments important du combat contre la maladie. "La stratégie de confinement s'applique jusqu'au 15 avril, et ce n'est pas exclu que cela se poursuive et que les stratégies de déconfinement après soient extrêmement progressive".

Martin Hirsch avait d'ailleurs relayé l'inquiétude samedi soir relevée par les soignants des hôpitaux de Paris.

Selon les données de l’application Comoov, publiées dans Le JDD, ce dimanche, les Français ont recommencé à se déplacer cette semaine En temps normal, les Français effectuent en moyenne 24 déplacements par semaine. Le 19 mars, ce chiffre est tombé à 8 avant de remontrer autour de 11-12 cette semaine", détaille le journal.

Encore trop de contaminations

"_Pour le moment, on a encore trop de contaminations inter personnes, personnes qui continuent de développer cette épidémie. Il est vraiment impératif de rester sur la même rigueur qu'au départ et de pas relâcher la stratégie de rester chez soi et de limiter les contact_s" ajoute la présidente de la Société française de médecine d'urgence.

Même si le nombre de lits de réanimation a triplé, les régions dans les plus touchées comme le Grand Est voient encore leurs services saturés.

L’urgentiste Patrick Pelkloux rappelle ce dimanche l'importance de la stratégie de confinement. Les Français doivent "comprendre que si on est en train de gagner la partie sur cette épidémie, c'est parce qu'ils restent confinés"

Un appel à la responsabilité

Dés élus ont d'ailleurs eux aussi relayé le message du nécessaire confinement, à commencer par la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, où ce week-end coïncide avec le début des vacances de Pâques : "C'est les vacances, il fait beau, ne cédez pas à la tentation, restez au maximum chez vous".

Les élus des zones côtières et du sud s'inquiètent aussi. Renaud Muselier, le président de la région PACA notait hier qu'il y avait trop de personne dans les rues de la ville de Marseille.

Plus d'amendes lors des journées de soleil

Les contrôles seront importants ce dimanche. D'ailleurs les autorités notent que les contrevenants sont plus nombreux quand il fait beau. "Plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'amendes" sont mises chaque jour à Paris quand il fait beau, car les habitants respectent moins les règles de confinement pendant l'épidémie de coronavirus quand il y a du soleil, assure le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire.

C'est aussi le constat fait dans la Somme, où la préfète a appelé chacun à respecter le confinement à l'occasion de ce week-end de beau temps annoncé.

Certaines communes tentent de faire appel au civisme des français . A Orgères, près de Rennes, une voiture de la mairie sillonne la commune et les villages alentours pour diffuser le message de confinement.