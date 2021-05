Coronavirus : les frontaliers mosellans attendent la fin des tests Covid obligatoires pour aller en Allemagne

Les travailleurs frontaliers attendent d'être fixés sur la fin des tests Covid obligatoires pour aller en Allemagne alors que Berlin a retiré jeudi le département de sa liste des zones à haut risque de circulation du coronavirus. Cette mesure aura marqué les mémoires des frontaliers qui ont vécu cet épisode comme un traumatisme.

L'Allemagne avait décidé le 27 février dernier de classer la Moselle comme zone à haut risque de circulation du coronavirus, notamment en raison de la forte présence de variants dans le département. Cette décision imposait à toute personne entrant sur le territoire allemand en provenance de Moselle de présenter un test négatif au Covid-19 de moins de 48 heures et ce, même pour les 16,000 travailleurs qui franchissent quotidiennement la frontière.

Un mois plus tard, l'Allemagne décidait de classer l'ensemble du territoire national en zone à risque : les frontaliers alsaciens ont également été soumis à la présentation d'un test de moins de 48 heures à partir du 28 mars.

Une satisfaction teintée d'amertume

Plus de deux mois après l'entrée en vigueur de cette obligation, des frontaliers s'étaient réunis ce samedi dans le quartier de la Brême d'Or à Spicheren, près de Sarrebruck, là où ils étaient nombreux à venir protester presque chaque samedi contre cette décision unilatérale de Berlin. Pour eux, l'annonce par l'Allemagne du retrait de la Moselle de la liste des zones à risques est une satisfaction qui reste teintée d'amertume voire, de scepticisme pour certains.

Tout ça pour rien, il faut se le dire - Christophe, travailleur frontalier

Parmi la cinquantaine de personnes rassemblées, Christophe Mouynet était l'un de ceux ayant appelé à la mobilisation des frontaliers lors de ces rassemblements. Cet épisode lui laisse le sentiment d'un grand gâchis, "les chiffres n'ont jamais dépassé 1% de taux de positivité sur l'ensemble des tests qui ont été réalisés depuis le 2 mars. Tout ça pour rien ! Il faut le reconnaître, il faut se le dire" , témoigne-t-il.

On a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'humanité - Christophe, travailleur frontalier

Selon lui, cette situation a ravivé des tensions des deux côtés de la frontière, et mis à mal la relation franco-allemande dans ce bassin de vie, "cela a bousillé notre économie transfrontalière. J'aimerais connaitre les chiffres du nombre de travailleurs frontaliers, qui a dû fondre en deux mois. De nombreux petits contrats précaires ont été interrompus à cause de ces règles. On a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'humanité", ajoute-t-il.

Méfiance pour l'avenir

La décision de Berlin annonce la fin du calvaire pour Delphine, qui souffre de nombreuses migraines qu'elle associe à la réalisation de ces tests au moins deux fois par semaine. Elle partage son soulagement, alors que la répétition de ces gestes invasifs a fragilisé son moral, "on va devoir patienter encore dix jours, mais on est rassurés" confie-t-elle.

Renate, elle, sera définitivement soulagée quand cette période de transition sera derrière elle. Sa nationalité allemande ne l'a pas épargnée de faire ces tests puisqu'elle réside du côté français, "si on dit que la Moselle ne fait plus partie des zones à risques, il n'y a pour moi aucune raison de continuer avec ces tests, c'est de la discrimination", dit-elle.

L'épisode aura laissé des traces dans les esprits : certains se sont sentis abandonnés par les pouvoirs publics pour n'avoir pas réussi à infléchir la position du voisin d'Outre-Rhin. Beaucoup de frontaliers partagent leur scepticisme sur le sens de toutes ces mesures et s'interrogent, comme Delphine. Elle redoute notamment l'arrivée du variant indien du virus pour justifier de nouvelles restrictions, "je ne sais pas si tout cela a encore à voir avec la pandémie, avec le virus, on a des doutes" partage-t-elle, rejoignant la poignée de manifestants qui dénoncent encore leurs privations de libertés.