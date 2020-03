Face à l'inquiétude grandissante causée par le coronavirus en France, la Gendarmerie Nationale rappelle son service disponible quotidiennement et 24h/24 via internet dans tous les départements. "Ma Gendarmerie en Ligne !" est là pour répondre à toutes les questions liées à la sécurité du quotidien.

Coronavirus : les gendarmes sont disponibles 24h/24 via internet pour tout besoin d'informations

Bien avant cette inédite et anxiogène épidémie du coronavirus, le service existait déjà mais la Gendarmerie Nationale en fait une nécessaire piqûre de rappel vu le contexte de ces derniers jours, après le passage au "stade 3" en France annoncé ce samedi soir et avant la nouvelle allocution présidentielle d'Emmanuel Macron ce lundi soir à 20h. La Brigade Numérique "Ma Gendarmerie en ligne !" est un service disponible chaque jour (week end compris) en continu à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit via internet dans tous les départements.

Via le site web et les réseaux sociaux de la Gendarmerie Nationale

"Vous avez une question ? Besoin d’informations ? Vous êtes soucieux de limiter vos déplacements et échanges ? Avec la Brigade Numérique, et en cas de situations non-urgentes uniquement", précise la Gendarmerie Nationale, "vous pouvez contacter un gendarme, 24h/24 et 7j/7, depuis chez vous, avec _votre ordinateur ou votre smartphone_".

La Brigade Numérique "Ma Gendarmerie en ligne !" mise en place 24h/24 par la Gendarmerie Nationale - Gendarmerie Nationale

Trois solutions sont proposées : le site web de la gendarmerie nationale et sur les réseaux sociaux Facebook (@gendarmerienationale) et Twitter (@gendarmerie).