Coronavirus : les gendarmes tarbais sans doute contaminés lors d'une soirée "Fêtes de Bayonne"

Les 50 gendarmes de Tarbes positifs à la covid-19 sans doute contaminée lors d'une soirée "Fêtes de Bayonne" à Tahiti ! Ces 50 gendarmes ont été testés positifs une semaine après leur retour en métropole, alors que quelques jours auparavant, certains ont commencé à ressentir des symptômes du coronavirus. Ils sont depuis à l'isolement avec leurs proches. À l'origine du "cluster", sans doute une soirée dans un bar/restaurant basque de Papeete confirme le Haut-Commissariat de la République en Polynésie française.

Une soirée bien loin des recommandations sanitaires

La contamination a sans doute eu lieu en deux temps : le 31 juillet, un certain nombre de gendarmes mobile de l'escadron de Tarbes, on ne sait pas combien, participent à une soirée "Fêtes de Bayonne", au bar/restaurant "Au Piment Rouge" à Papeete, un restaurant basque qui sur sa page Facebook promet quelques jours avant l'événement que ce sera "le seul endroit sur terre où les fêtes de Bayonne seront honorées". Des vidéos de la soirée circulent sur les réseaux sociaux, certaines sont vite supprimées, mais sur d'autres - notamment une relayée par Polynésie La Première - on peut voir des dizaines de personnes, en rouge et blanc, danser et faire la fête dans la petite salle du restaurant, sans respect de la distanciation et des gestes barrières.

Trois jours plus tard un pot de départ des gendarmes est organisé au camp de Faa'a où sont regroupés les militaires en attente de leur retour en France, c'est à ce moment là que le virus s'est semble-t-il disséminé. La suite est désormais connue, les autorités tentent maintenant de restreindre les chaînes de contamination, aussi bien côté tarbais qu'à Tahïti. Sur sa page Facebook le gérant du restaurant basque s'excuse, l'établissement est depuis fermé pour travaux.