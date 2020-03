Coronavirus : "les gens ont un comportement irrationnel et achètent de tout" en pharmacie

Avec la crise du coronavirus : les médecins, les urgentistes, les hôpitaux, sont en première ligne. Les pharmaciens aussi "ont beaucoup plus de monde que d'habitude" d'après le président de la fédération des syndicats pharmaceutiques de Haute-Savoie et de la région Rhône-Alpes.

Si le premier ministre a ordonné la fermeture des commerces "non-essentiels" ce weekend, les pharmacies restent évidemment ouvertes pour permettre aux gens de se fournir en médicaments et passer la crise du coronavirus. Guillaume Dessart, président de la fédération des syndicats pharmaceutiques de Haute-Savoie et de la région Rhône-Alpes constate aussi "des comportements irrationnels".

"Le comportement est un peu irrationnel, ils achètent un peu de tout." - Guillaume Dessart, président de la fédération des syndicats pharmaceutiques de Haute-Savoie

"On s'organise, on a beaucoup plus de monde que d'habitude, les gens ont surtout peur" explique le pharmacien. D'après Guillaume Dessart, les gens " essaient de faire du stock, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que pour l'instant il n'y a aucune rupture". Le professionnel de la santé rappelle qu'on "prend plus de risques en venant à la pharmacie qu'en restant chez soi".

"Les gens viennent nous demander du gel hydroalcoolique et des masques, mais on en a plus depuis plusieurs semaines déjà." - Guillaume Dessart, président de la fédération des syndicats pharmaceutiques de Haute-Savoie

"Les gens essaient d'avoir du paracétamol, un peu de vitamine C. Le comportement est un peu irrationnel, ils achètent un peu de tout" explique Guillaume Dessart. Y compris des masques et du gel hydroalcoolique, pourtant en rupture depuis plusieurs semaines. Alors le pharmacien appelle au calme et à la sérénité : "les pharmacies restent ouvertes, les pharmaciens sont là, sont présents, les équipes motivées, tout le monde a envie de jouer son rôle de professionnel de santé au maximum donc il n'y a aucun problème d'accès aux médicaments".

Le pharmacien rappelle également que si vous êtes malades, que vous avez le coronavirus, il ne faut surtout pas prendre d'ibuprofène, conformément aux recommandations du ministère de la Santé. À noter également que depuis vendredi, vous pouvez renouveler vos traitements continus avec une ancienne ordonnance en ces temps de crise, et ce jusqu'au 31 mai 2020.