Coronavirus : les Hautes-Pyrénées, département le plus touché de la région Occitanie

Les indicateurs épidémiques sont formels : la cinquième vague de covid frappe aussi l'Occitanie. Les taux d'incidence grimpent en flèche ces derniers semaines et les hospitalisations commencent à augmenter aussi, affichant une courbe épidémique qui ressemble à celles déjà vécues depuis le début de la crise sanitaire. En sept jours, la région est passée d'un taux d'incidence de 126 cas pour 100 000 habitants, à 187 ce mardi 23 septembre, soit un bond de plus de 85% du nombre de cas en une semaine.

Le plus haut taux de contamination

Parmi les treize départements que compte la région, les Hautes-Pyrénées sont les plus touchées, avec un taux d'incidence à plus de 240 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il n'était que de 171 cas la semaine dernière. Selon l'Agence Régionale de Santé, cela s'explique par un relâchement des gestes barrière de la part des habitants, puisque paradoxalement le département affiche l'un des meilleurs taux de vaccination de la région.

Un taux de vaccination qui influence le nombre d'hospitalisations dans les Hautes-Pyrénées, assez faible par rapport aux autres départements comme la Haute-Garonne par exemple. 32 patients haut-pyrénéens sont actuellement hospitalisés pour covid, dont quatre en réanimation, et parmi ces quatre patients, aucun n'est vacciné. Un chiffre cependant beaucoup plus élevé qu'il y a quelques semaines puisqu'au début du mois de novembre, il n'y avait que huit patients covid comptabilisés dans les hôpitaux des Hautes-Pyrénées.

Une tendance confirmée à l'échelle régionale, avec une croissance significative des flux d'hospitalisation constate l'ARS : des premiers signes d'une reprise de l'activité hospitalière, avec + 20% de nouvelles entrées à l'hôpital pour covid ces derniers jours, et des admission en réanimation qui sont en train de remonter.

Les principaux lieux de contamination

L'Agence Régionale de Santé indique aussi que les contaminations se font essentiellement en lieux fermés, avec en premier position les milieux sportifs, c'est-à-dire les salles de sport mais aussi les matchs ou les rencontres avec supporters. Les établissements médico-sociaux arrivent en seconde position, suivis par les rassemblements privés ou festifs. Vient ensuite les établissements scolaires puis les lieux de travail.

C'est donc un message d'alerte et de prudence que les autorités sanitaires envoient à nouveaux aux populations pour les inciter à remettre en place des gestes barrière un peu oubliés à cause de la vaccination. Des gestes barrière et des réflexes à reprendre d'autant plus que les fêtes de fin d'année approchent et vont favoriser les rassemblements entre amis ou familles, permettant ainsi au virus de continuer à circuler.

L'Agence Régionale de Santé appelle également à poursuivre les efforts de vaccination, et à prendre rendez-vous pour une troisième dose pour les populations éligibles. Dans les Hautes-Pyrénées, de nouveaux créneaux vont être mis à disposition dans les prochains jours pour permette de répondre à l'afflux de demande avec le renforcement de la campagne de vaccination.