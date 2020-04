Coronavirus : les Hauts-de-Seine lancent une campagne de dépistage pour les personnes âgées vulnérables

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine lance une campagne de dépistage du coronavirus "systématique" chez les personnes âgées les plus vulnérables, notamment celles qui sont logées en Ehpad et les personnels de ces établissements. Quelque 25 000 personnes sont concernées.

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine annonce ce jeudi qu'il lance une campagne de dépistage "systématique" du coronavirus sur les personnes âgées les plus vulnérables, notamment celles qui sont logées en Ehpad ainsi que les personnels de ces établissements, selon l'AFP. Quelques 25 000 personnes seront concernées par ce dépistage massif. Dans le détail, il s'agit de 10 000 résidents et 6 800 personnels dans les Ehpad, 200 personnels et 2 500 résidents des résidences autonomies, ainsi que de 5 500 salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile.

Cette campagne de dépistage est lancée en collaboration avec l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Les tests seront opérés en une dizaine de jours, par un réseau de laboratoires d'analyses. Les dépistages ont déjà commencé ce jeudi dans plusieurs établissements. C'est le cas ainsi d'un Ehpad public d'Asnières-sur-Seine, la Fondation Aulagnier. Sa directrice, Emmanuelle Gard, assure à nos confrères de l'AFP, que cette campagne permettra de "d'adapter la prise en charge [des résidents], de contenir au maximum le virus dans des secteurs dédiés, et de commencer à réfléchir à la sortie de l'isolement pour les personnes infectées par le virus".

Les personnels détectés positifs au coronavirus seront dirigés vers leur médecin traitant. Pouvoir dépister toutes ce personnel qui s'occupe des personnes âgées vulnérables aura pour effet de "les rassurer, parce qu'ils sont très angoissés", explique Emmanuelle Gard.

La plupart des 700 Ehpad d'Ile-de-France connaissent des cas de personnes infectées par le Covid-19 selon l'Agence régionale de santé (ARS). L'ARS, conformément aux annonces du gouvernement, a accéléré la semaine dernière les dépistages auprès des résidents et des personnels des Ehpad, en priorisant pour le moment ceux qui déclarent les plus de difficultés.