Coronavirus : "Les heures supplémentaires des soignants seront payées", promet Olivier Dussopt

"Les heures supplémentaires des soignants durant cette épidémie seront payées", assure Olivier Dussopt, le secrétaire d'Etat à la Fonction publique, invité de France Bleu Drôme Ardèche ce mardi matin.

"Les heures supplémentaires seront payées, c'est l'objectif du ministère de la Santé et c'est normal. Nous demandons aux soignants d'être totalement mobilisés et engagés. Et par ailleurs, nous avons au sein du gouvernement une discussion qui s'ouvre pour accélérer les plans de revalorisation des carrières des professionnels de la santé", a précisé l'Ardéchois Olivier Dussopt.

"Les masques commencent à arriver"

- Olivier Dussopt

Interrogé sur les protections médicales qui manquent aux soignants, le secrétaire d'Etat a répondu que les masques "commencent à arriver". 48 000 masques ont notamment été livrés en Ardèche ce lundi, a annoncé la préfète.

"Olivier Véran [le ministre de la Santé] a annoncé hier que plus de 20 millions de masques sont en transit pour les centres hospitaliers et les Ehpad. Localement, de nombreux initiatives sont aussi prises pour collecter des masques stockés parfois depuis des années par des entreprises et les mettre à disposition des soignants", détaille Olivier Dussopt.