Coronavirus : les hôpitaux allemands et suisses à la rescousse des hôpitaux alsaciens

"C'est une bouffée d'oxygène", commente la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert. Suite à son appel à destination des autorités allemandes et suisses vendredi, plusieurs établissements se sont proposés pour accueillir des patients alsaciens atteints par le coronavirus. Un premier malade alsacien a été transféré dès samedi 21 mars par hélicoptère vers la clinique universitaire de Fribourg en Allemagne.

Solidarité transfrontalière pour soulager Mulhouse et Colmar

Des établissements allemands et suisses proposent des lits de réanimation : douze dans le Bade-Wurtemberg, le Land allemand voisin de l'Alsace, et six en Suisse. Dans le détail, en Allemagne, la clinique universitaire de Fribourg, l'hôpital de Mannheim, la clinique universitaire et l'hôpital de Ulm, la Schwarzwald Baar Klinikum de Villingen-Schwenningen, et la Uniklinik de Heidelberg se sont manifestés. En Suisse, des établissements du canton du Jura, du canton de Bâle-Ville, et du canton de Bâle-Campagne.

Le Bade-Wurtemberg est prêt à accueillir des patients français atteints du Covid-19 ayant besoin d'une assistance respiratoire, a indiqué samedi un porte-parole du ministère de la Santé du Land. Chaque hôpital allemand ou suisse qui offre son aide ne propose que quelques lits de réanimation, afin de pouvoir continuer à assurer l'accueil de ses propres malades. Les patients alsaciens seront transférés en provenance notamment des hôpitaux de Mulhouse et Colmar, particulièrement saturés.