Coronavirus : les hôpitaux d'Arras et Boulogne mobilisés face au risque d'épidémie

En plus de Lille et Tourcoing, les hôpitaux d'Arras et de Boulogne-sur-Mer ont été ajoutés ce lundi par l'Agence Régionale de Santé à la liste des établissements mobilisés dans le Nord-Pas-de-Calais pour faire face à une éventuelle propagation de l'épidémie de coronavirus en France. Cela signifie qu'ils sont désormais habilités à recevoir de potentiels malades. Les autorités sanitaires prennent ces ces mesures de préventions face au développement de l'épidémie notamment en Italie où le bilan est de sept morts.

Quelque 70 hôpitaux supplémentaires ont "être activés" au niveau national afin d'avoir au moins un établissement par département en métropole, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Ces établissements s'ajoutent aux 38 hôpitaux déjà en mesure d'accueillir des malades, soit 108 établissements en tout en France.