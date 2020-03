Coronavirus : les hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan restreignent les visites

A Mont-de-Marsan et Dax, les visites aux patients dans les hôpitaux sont désormais restreintes

Face à la propagation du coronavirus en France, les hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan, suivant les consignes de l'ARS (agence régionale de santé), viennent de prendre ce mercredi des mesures pour limiter les visites aux malades.

Il s'agit d'éviter que des visiteurs, éventuellement porteurs du virus, le transmettent à des malades hospitalisés. L'hôpital de Mont-de-Marsan précise prendre ces dispositions en raison de "la fragilité particulière des personnes hospitalisées". Les mesures sont également valables pour les EHPAD.

Consignes de visites

Désormais les mineurs sont interdits de visite dans les hôpitaux landais. Les personnes de retour de zones à risques ou présentant des symptômes respiratoires sont également interdites de visite.

Pour les autres visiteurs (visiteurs adultes, ne revenant pas de zones à risques et ne présentant pas de symptômes respiratoires) : les visites sont limitées à une seule personne par patient à Mont-de-Marsan, et une seule personne par patient et par jour à Dax.

Il est par ailleurs conseillé de limiter le temps de visite.

A ce stade, un seul cas de Covid-19 a été confirmé dans les Landes. Il s'agit d'une femme habitant dans le secteur de Mont-de-Marsan, testée positive fin février, et dont l'état n'inspire pas d'inquiétude.