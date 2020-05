Coronavirus : les hôpitaux de Franche-Comté sont prêts pour le déconfinement

Le CHU de Besançon organise "avec la plus grande vigilance", depuis début mai, une reprise progressive de ses "activités habituelles de médecine et de chirurgie afin d’assurer la continuité des soins et répondre aux besoins de prise en charge de l’ensemble de la population". Tout en restant, bien évidemment, "entièrement mobilisé pour prendre en charge des patients atteints de forme sévère du coronavirus", rappelle notamment sa Directrice Générale, Chantal Carroger qui tenait une visio-conférence de presse ce jeudi après-midi avec les Professeurs Samuel Limat, Président de la Commission médicale d’établissement et Catherine Chirouze, Chef de service des maladies infectieuses et tropicales au sein de l'hôpital bisontin qui a enregistré depuis trois semaines "une baisse relative du nombre d’hospitalisations pour des cas de Covid-19" comme au plan national.

Plus de 10.000 patients testés Covid-19 au CHU de Besançon

L'occasion, d'abord, pour la patronne du CHU de Besançon d'officialiser -pour la première fois depuis la mise en place du Plan Blanc contre le coronavirus le 9 mars dernier- le bilan chiffré et détaillé de cette lutte quotidienne depuis le 1er mars pour les soignants et les patients de l'hôpital. Au total, à ce jour : "sur les 10.791 patients qui ont été testés, 1.016 ont bénéficié d’un suivi. 518 ont été hospitalisés et 502 sont guéris". Et concernant les personnels soignants du CHU Besançon : _"262 ont été infectés_, mais 198 ont déjà pu reprendre le travail et, heureusement, nous n’avons pas eu à déplorer ni décès ni placement en réanimation parmi nos soignants", indique Chantal Carroger qui salue également l'efficacité de la réorganisation très rapide de l'offre de soins pour la prise en charge du Covid-19.

"Nous sommes passés de 13 à 80 lits dans le service Maladies Infectieuses, de 40 à 92 lits en réanimation -auxquels il faut ajouter les 8 lits disponibles à la Clinique St-Vincent- et nous avons aussi réussi à dédier 20 lits pour la "post réa" souvent nécessaire à cause de la dureté de ce virus". Sans oublier, précise la Directrice du CHU de Besançon, "les _700 à 800 tests quotidiens_, ce qui est énorme, réalisés notre Laboratoire de Virologie".

Des "circuits Patients" encore plus sécurisés

Et, en cas d'éventuelle "deuxième vague" avec le déconfinement progressif à partir de ce 11 mai, l'unité Covid-19 de l'hôpital bisontin va conserver une quinzaine de lits de "réa" supplémentaires ainsi qu'une trentaine de plus pour les lits de "médecine" par rapport à sa capacité habituelle. Mais aucune incidence, assure le Pr Limat, pour continuer la reprise progressive des opérations, traitements et consultations classiques "qui n'ont jamais été totalement stoppés : nous avons continuer à prendre en charge toutes les pathologies non programmées ou encore les traitements de cancérologie notamment".

Des "circuits Patients" encore plus sécurisés sont ainsi mis en place, détaille le Pr Chirouze : "en appliquant les incontournables mesures barrière et la distanciation sociale, avec des _prises de rendez-vous plus espacées_, des chaises distantes d'1 m chacune en salle d'attente, des masques donnés à chaque patient et son éventuel accompagnant si besoin qui seront invités à se frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition".

Protections et médicaments : pas de pénurie au CHU de Besançon

La Direction du CHU de Besançon rassure également sur le fait qu'il n'y aucune pénurie dans ses stocks de protections et de médicaments. "Nous avons parfois été sous tension, comme c'est encore un peu le cas actuellement sur les surblouses, mais jamais en pénurie. Et nous avons toujours eu assez de masques, par exemple. Nos stocks de médicaments sont suffisants également : les besoins en _sédatifs -curare_, notamment pour les malades placés en réanimation- ont certes été multipliés par 20 au niveau mondial depuis le début de la pandémie, mais c'est désormais l'Etat qui gère les approvisionnements nécessaires aux établissements".

Vesoul et Pontarlier parés aussi pour soigner tout le monde

La reprise progressive des consultations externes et des interventions chirurgicales, en plus du Covid-19, concerne également les autres hôpitaux de Franche-Comté. A compter de ce 11 mai, le Groupe Hospitalier de la Haute-Saône à Vesoul s'est aussi organisé pour garantir la sécurité des patients et des personnels soignants. Outre, évidemment, le respect des gestes barrières : la veille de son rendez-vous, le patient sera par exemple d'abord contacté par la secrétaire de l'hôpital qui évaluera les éventuels symptômes du Covid-19 à l’aide d’un questionnaire. Et s'il n'est pas symptomatique, il devra se présenter seulement 15 à 20 minutes avant sa consultation (pour éviter de rester inutilement en salle d'attente) à l’entrée de l’établissement où une tente sera dressée pour filtrer les venues.

Interdictions également de tout accompagnant, sauf pour les personnes à mobilité réduite ou bénéficiant d’une assistance à la personne, ainsi que des visites comme c'est aussi le cas au CHI de Haute-Comté à Pontarlier. L'hôpital pontissalien précise de son côté "qu'un service de médecine dédié à la prise en charge des patients COVID-19 est désinfecté, depuis ce jeudi, pour une prise en charge des autres patients : en conséquence, _il reste un service COVID et deux services classiques sur l’hôpital_". Et le service de réanimation COVID-19 qui bénéficiait d’une autorisation de fonctionnement exceptionnelle redevient une Unité de Surveillance Continue (USC) post-chirurgicale à Pontarlier.