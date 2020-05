Coronavirus : les hôpitaux de Moselle demandent des moyens financiers à la hauteur de leurs efforts

Les directeurs et directrices des hôpitaux publics et privés de Moselle au CHR de Mercy

Les directeurs et directrices de tous les hôpitaux publics et privés de Moselle (CHR, hôpitaux de Forbach, Sarreguemines, St Avold, hôpitaux privés de Metz, cliniques Claude Bernard à Metz et Ambroise Paré à Thionville, et hôpital militaire Legouest à Metz) se sont réunis ce mardi au CHR de Metz-Thionville, sur le site de Mercy au sud de Metz, pour évoquer l'après-crise sanitaire et demander des moyens financiers à la hauteur des efforts fournis pendant l'épidémie. Pour rappel, la Moselle a été le département du Grand Est qui a subi le plus grand nombre de morts du covid à l'hôpital : 771 morts (au 19 mai), suivi de près par le Haut-Rhin, 757 morts, puis le Bash-Rhin, 601 morts.

Moitié moins de lits de réanimation en Moselle-Est que dans la moyenne régionale

Jean-Claude Kneib, le directeur des hôpitaux de Sarreguemines (le centre hospitalier Robert Pax, l'hôpital psychiatrique et l'hôpital de Bitche) demande notamment que la Moselle-Est, avec Forbach, "soit beaucoup mieux dotée en lits de réanimation". Le territoire de 340.000 habitants en compte moitié moins que la moyenne régionale, soit 0,5 lit de réanimation pour 10.000 habitants en Moselle-Est contre 1 lit pour 10.000 habitants dans la moyenne régionale lorraine.

Le directeur de la clinique Claude Bernard de Metz, Gabriel Giacometti, souhaiterait aussi que le salaire des infirmiers et infirmières - 2000 euros net en moyenne - "soit vraiment revalorisé en France" puisque nous sommes sur ce point très mal classé : 27e sur 32 pays dans le classement de l'OCDE.

Une meilleure dotation spécial Covid espérée pour la 2e enveloppe du gouvernement

Les hôpitaux de Moselle espèrent recevoir une meilleure dotation de la 2e enveloppe spécial Covid que va octroyer le gouvernement aux établissements de santé, après une 1er dotation décevante pour la Moselle. Exemple : 2,4 millions pour le CHR de Metz-Thionville contre 5 millions au CHU de Nancy. "_J'ai fait la guerre des masques et des respirateurs, je vais faire la guerre des euro_s", explique avec ironie la directrice du CHR de Metz-Thionville Marie-Odile Saillard. Tous les établissements mosellans, publics et privés, se sont en tout cas félicités de leur très bonne coopération pendant la crise sanitaire.