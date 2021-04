Coronavirus : les hôpitaux de Savoie doivent déprogrammer les opérations chirurgicales non urgentes

Au vendredi 2 avril, 136 patients atteints du coronavirus étaient hospitalisés en Savoie, dont 26 en service de réanimation à Chambéry. La situation s'est tendue. Pour faire face, l'Agence Régionale de Santé demande aux établissements savoyards de déprogrammer au moins la moitié des activités chirurgicales.

"Là, il y a le weekend pascal, donc il faut quand même laisser le temps de prévenir les patients" expose Loïc Mollet, le directeur de la délégation départementale de l'ARS en Savoie, "donc ça commence la semaine prochaine, pour toute l'activité chirurgicale qui n'est pas urgente, naturellement, pour l'ensemble des établissements de santé du département."

Ça permet de libérer des ressources humaines spécialisées pour aller renforcer les services de réanimation de l'hôpital de Chambéry - Loïc Mollet, directeur de l'ARS en Savoie

L'objectif est simple, comme lors de la première vague, il s'agit de libérer du personnel spécialisé et formé pour faire face à l'augmentation du nombre de patients hospitalisés, et ceux en réanimation. L'hôpital de Chambéry va ainsi augmenter ses capacités d'accueil. Actuellement, l'établissement compte 36 lits dans son service de réanimation (actuellement 26 patients covid, et dix pour d'autres pathologies). Le nombre de lits supplémentaires n'a pas été précisé. Lors de la première vague au printemps, il y avait eu 36 patients covid hospitalisés en réanimation à l'hôpital de Chambéry, et même un pic à 48 patients lors de la deuxième vague à l'automne - ce qui avait d'ailleurs conduit à 23 évacuations sanitaires -.

En Haute-Savoie, une réunion a lieu ce lundi 5 avril pour analyser la situation épidémique dans le département et statuer sur la nécessité ou non de déprogrammation. Toutefois, la situation devrait très probablement être la même qu'en Savoie dans les jours qui viennent indique-t-on à Annecy.