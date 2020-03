Coronavirus : les hôpitaux franciliens assurent ne pas "trier" les malades en réanimation

La polémique continue d'enfler, alors que la vague de l'épidémie de coronavirus s'abat sur toute la France. Faudra-t-il, comme en Italie, "trier" les malades, faute de places ?

"Personne n'a encore eu à faire ce choix à l'APHP"

Pas pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, à l'APHP "personne n'a encore eu à faire ce choix cornélien à ma connaissance", explique le professeur Jean Michel Constantin, anesthésiste réanimateur à la Pitié Salpétrière à Paris, qui assure qu'il n'y a "pas d'âge limite pour une admission".

Le "coût-conséquences" de l'hospitalisation évaluée

En revanche - et c'est le cas depuis que la réanimation existe - les équipes soignantes évaluent toujours le cout conséquence d'une hospitalisation, c'est à dire le bénéfice du passage du malade dans le service. Ils prennent en compte les séquelles, qu'encaisse plus difficilement un patient de 80 ans par rapport à un patient qui en a 20 et les co-morbidités, les pathologies déjà existantes.

Vers un manque de lits en Ile-de-France

Une priorisation de certains patients par rapport à d'autres donc, et pour les malades du coronavirus, c'est la même chose. Le problème c'est qu'avec 1 694 lits de réanimation occupés sur un total de 2 000, l'Ile-de-France pourrait commencer à manquer de place. "Il nous reste un peu de marge, mais un tout petit peu", affirme le professeur Constantin.