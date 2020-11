Coronavirus : les hôpitaux landais sous tension, des opérations déprogrammées

En raison de l'hospitalisation de nouveaux malades du coronavirus dans les Landes, les hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan se réorganisent dans l'urgence et déprogramment de nombreuses opérations chirurgicales.

Pour faire face à l'afflux de patients souffrant du Covid-19, les hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan, dans les Landes, ont commencé à déprogrammer des opérations chirurgicales, annonce ce jeudi l'agence régionale de santé (ARS). Ces déprogrammations permettent de réaffecter le personnel des blocs opératoires vers les unités Covid.

Ainsi à Dax, 5 des 9 blocs opératoires viennent de fermer, selon l'ARS, entraînant la déprogrammation de très nombreuses opérations.

A Mont-de-Marsan, où l'hôpital dit faire face à une "tension très importante", avec un service Covid complet, les déprogrammations vont également débuter, ainsi que le report de certaines consultations. Les patients concernés seront directement contactés ; l'hôpital leur demande de ne pas appeler directement les services de soins.

"Déprogrammer, cela veut dire faire moins d'opérations chirurgicales, notamment des opérations programmées, mais nous maintenons les opérations qui sont urgentes ou liées à certaines pathologies comme la prise en charge de la cancérologie" précise Didier Couteaud, le représentant de l'ARS dans les Landes.

Augmentation des capacités en unité Covid et en réanimation

Cette déprogrammation permettent aux hôpitaux d'augmenter leurs capacités d'accueils pour des patients malades du Covid-19 et nécessitant une hospitalisation. Le nombre de lits en réanimation dans les Landes, qui était de 18 avant le début de la deuxième vague, a été porté à 23 cette semaine, selon l'ARS. Et l'objectif est de disposer de 40 lits au total dans le département prochainement. En dehors de la réanimation, pour les cas moins graves, 52 lits permettent actuellement d'accueillir des patients malades du Covid-19 dans les Landes. L'ARS souhaite porter cette capacité à 83 lits.

Activation du niveau 2 du plan blanc à Mont-de-Marsan

Alors que le nombre de patients malades du Covid-19, l'hôpital de Mont-de-Marsan est confronté à une autre difficulté : l’absentéisme de nombreux soignants, à cause du coronavirus. 52 professionnels sont en arrêt maladie à cause du Covid, selon un communiqué du centre hospitalier. Le directeur de l'hôpital de Mont-de-Marsan a donc décidé, pour faire face à la situation, d'activer le niveau 2 du plan blanc, correspondant à une "situation exceptionnelle ayant un impact potentiellement majeur sur l’organisation hospitalière et nécessitant la mobilisation de tout ou partie de l’établissement". Le plan blanc permet de réquisitionner du personnel.