Coronavirus : les hôpitaux marseillais parmi les plus impactés par la 4e vague

La preuve par les chiffres que la situation est de plus en plus tendue dans les hôpitaux de Marseille : les services d'urgences atteignent des pics de record. Près 600 patients sur 24 heures sont admis, avec des patients Covid et non Covid en cette période estivale d'après l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille qui tire la sonnette d'alarme. Les dirigeants vont même plus loin et assurent que les hôpitaux marseillais sont "un des CHU les plus impactés de France métropolitaine" par la 4e vague de Covid-19. Le taux d'incidence aujourd'hui en Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui est de 587 pour 100.000 habitants est près du double de la moyenne nationale. Cela entraîne des complications dans les hôpitaux. Ce mardi, deux nouveaux patients vont être transférés à Strasbourg dont un jeune de 22 ans.

Affluence record aux urgences, risque de saturation en réanimation et manque d'effectifs

Sur les 67 patients en réanimation Covid, 89% n'ont pas été vaccinés, la moyenne d'âge en réanimation a baissé à 54 ans, avec un ratio de femmes supérieur aux vagues précédentes à environ 50/50. Et l'AP-HM prévient qu'elle ne pourra guère aller au-delà de ces 67 lits de réanimation dédiés aux patients Covid, en raison des congés des soignants et des difficultés à recruter, des infirmiers notamment. Des chiffres qui pourraient encore augmenter d'après le Pr Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale de l'établissement qui s'inquiète des retours de vacances d'Afrique du Nord d'un grand nombre de marseillais "On a des inquiétudes très fortes sur ce qu'il va se passer" dit-il.

Il pointe également les très fortes disparités avec une surreprésentation en réanimation des habitants des quartiers les plus défavorisés, dans le Nord de la ville. De la même manière, la vaccination y reste assez faible en raison des difficultés d'information, du déficit de centres de vaccination et du manque de transport en commun.