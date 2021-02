Coronavirus : les hôpitaux sous tension dans les Deux-Sèvres

La situation sanitaire reste tendue dans les Deux-Sèvres, notamment au niveau des hôpitaux. Plus de 120 hospitalisations sont liées au covid-19 dont onze en réanimation. Et ça ne touche pas que les plus âgés. "Cinq de ces patients ont moins de 65 ans et trois moins de 60 ans", note Laurent Flament, le directeur de l'ARS dans les Deux-Sèvres.

Le taux d'incidence s'établie à 235 cas pour 100.000 habitants.

Une situation qui implique des réorganisations avec des déprogrammations en chirurgie à l'hôpital de Niort"à partir de la semaine prochaine", précise Laurent Flament. Les opérations les moins urgentes, variable d'ajustement aussi au CHNDS où une quarantaine de personnes sont hospitalisées à Faye-l'Abbesse. L'hôpital nord Deux-Sèvres a aussi eu jusqu'à 90-100 cas chez les soignants, un chiffre redescendu à 54. Les consultations sont aussi toujours fermées à Thouars et Parthenay.

"C'est une adaptation quotidienne. On travaille sur les organisations. On arrive aussi à recruter à la marge. On est à la recherche bien sûr d'infirmiers, d'aides-soignants comme la plupart des établissements autour de nous. Et puis on a fait appel à des personnes juste parties à la retraite", explique Bruno Bonnain, directeur délégué du CHNDS.

Livraisons attendues des vaccins Moderna et Astrazeneca

Du côté de la vaccination, 3% des Deux-Sévriens ont été vaccinés avec au moins une injection. Même tendance que le niveau régional (3,1%). "Nous pensons pouvoir rouvrir des créneaux dans les centres de vaccination début mars", indique Laurent Flament.

Des livraisons de deux nouveaux vaccins sont attendues : Moderna courant février. AstraZeneca dans les prochains jours. Mais c vaccin qui n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans sera réservé aux professionnels de santé.