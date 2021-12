Coronavirus : les hospitalisations continuent d'augmenter dans les Deux-Sèvres

Les hôpitaux des Deux-Sèvres ont accueilli sept personnes de plus atteintes du covid-19 en une semaine indique le bulletin hebdomadaire de l'Agence régionale de santé. La circulation du virus, elle, se stabilise dans le département.

Les hospitalisations pour cause de covid-19 continuent de grimper dans les Deux-Sèvres. Sept de plus en une semaine d'après le bulletin hebdomadaire de l'ARS sur la semaine du 11 au 17 décembre. Il y a au total 36 hospitalisations dont cinq en réanimation. Un tiers des lits de réanimation sont occupés par des patients covid.

La circulation du virus elle se stabilise avec un taux d'incidence de 261 cas pour 100.000 habitants. Mais l'Agence régionale de santé dans les Deux-Sèvres note qu'elle s'intensifie chez les 30-39 ans, 386 cas pour 100.000 habitants.

L'ARS indique également qu'il y a eu six nouveaux décès. Le bilan depuis le début de l'épidémie dans le département est de 538 morts.

Plus de 100.000 Deux-Sévriens ont reçu une dose de rappel

81% des Deux-Sévriens ont reçu au moins une injection de vaccin, 80% ont un schéma vaccinal complet et 27,4% ont reçu une dose de rappel soir 102.110 personnes.

Par ailleurs, la vaccination des enfants à risque de 5 à 11 ans s'organise dans le département. Après Saint-Maixent-l'Ecole et Mauléon, elle est possible également à l’hôpital de Niort qui annonce ouvrir un centre de vaccination pédiatrique pour les enfants porteurs de maladies chroniques les exposant à un risque de forme grave ou faisant partie de l’entourage familial d’une personne à très haut risque de forme grave et ne répondant pas à la vaccination. Vaccination du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Il faut prendre rendez-vous au 05.49.78.20.12.

