Coronavirus : les hospitalisations encore en baisse dans le Gard comme en Lozère

"Les indicateurs épidémiologiques sont plus rassurants désormais, indique l'ARS Occitanie ce vendredi soir, mais l’épidémie n’est pas terminée pour autant." Dans son dernier bulletin, l'Agence Régionale de Santé fait état de 174 personnes hospitalisées dans le Gard en raison de l'épidémie de covid-19, soit douze de moins que lors du précédent point d'étape mardi. 24 patients sont encore en service de réanimation en revanche. En Lozère, le département dénombre huit personnes hospitalisées dont une en réanimation.

A l'échelle de la région Occitanie, cela représente 1249 hospitalisations en cours ce vendredi soir (-136) dont 231 en réanimation et soins critiques (-33), et à ce jour 4418 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+42 en 4 jours).

Au total à ce jour, plus de 1,9 million de personnes ont déjà bénéficié d’une première injection dans notre région, soit 41,5% des plus de 18 ans, 50% des 50-64 ans et 81,3% des plus de 65 ans.