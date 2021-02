Coronavirus : les indicateurs épidémiologiques sont en forte baisse en Mayenne

L'épidémie de Covid-19 : les indicateurs épidémiologiques sont rassurants en Mayenne selon le dernier bulletin de l'agence régionale de santé.

La circulation du virus est en baisse dans le département. Le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, passe de 131 à 96 et même 92 chez les personnes âgées de plus de 65 ans. 76 patients sont actuellement hospitalisés dont 10 en réanimation. Des cas positifs à un des variants du coronavirus ont été repérés chez 17 malades. 215 personnes sont décédés en milieu hospitalier depuis le début de la crise il y a presque un an.