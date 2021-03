Coronavirus : les indicateurs s'affolent en Mayenne, le Préfet appelle à la prudence et à la vigilance

La situation sanitaire se dégrade en Mayenne selon l'Agence Régionale de Santé. Notre département n'est pas encore en surveillance renforcée mais la circulation du virus de la Covid est très active. Le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, grimpe à 215. Dans le Nord-Mayenne, on franchit même les 300. Sur 7 jours, 800 personnes ont été contaminées.

A ce stade, le Préfet de la Mayenne n'envisage pas de nouvelles mesures de restrictions. Xavier Lefort en appelle à la responsabilité de toutes et tous pour endiguer la progression de l'épidémie.

A l'approche du week-end de Pâques, où beaucoup de familles vont se retrouver, il demande à la population d'être prudente et vigilante. Evidemment, les repas et les regroupements familiaux ne sont pas interdits. La moitié des contaminations se fait dans un cercle privé explique-t-il : "si la situation n'évolue pas dans le bon sens, on ira vers des mesures plus drastiques, plus restrictives".

Le Préfet de la Mayenne souligne que la campagne de tests est très importante pour isoler, le cas échéant, les personnes positives. Quant à la vaccination, il n'est pas prévu d'installer un vaccinodrome dans le département, les 8 centres actuels, répartis sur l'ensemble du territoire, remplissent très bien leur rôle selon Xavier Lefort.