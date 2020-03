Coronavirus : les infirmières libérales adaptent leur quotidien à la crise sanitaire

Christelle Goupil, comme tout le monde doit justifier ses sorties avec une attestation par jour et sa carte professionnelle. Cette infirmière libérale au Havre assure toujours ses soins à domicile, heureusement car ses patients ont besoin d'elle pour des injections, pour changer des pansements, pour des prélèvements sanguins urgents.

On est obligés d'aller voir nos patients, on ne peut pas les laisser, beaucoup n'ont que nous..."

Elle voit entre 20 et 25 patients par jour, même si elle respectait déjà les précautions hygiéniques de base, elle a dû tout de même s'adapter : "On dit bonjour de loin, on porte toujours un masque".

Pour les soins, on essaye au maximum de ne pas s'approcher, en tout cas on ne parle pas pendant les soins en face des patients"

Les masques lui ont été fournis par les autorités. Jusque là elle en avait une cinquantaine mais comme elle doit les changer plusieurs fois par jour, son stock commence à diminuer. Normalement elle devait en recevoir d'ici la fin de semaine.

"On ne sait pas de quoi demain est fait..."

Une situation qu'elle gère au jour le jour comme bon nombre d'entre nous: "On ne sait pas si on aura suffisamment de matériel..."

C'est assez stressant, on ne sait pas si nous ou nos patients ont été infectés avant les mesures à prendre"

Christelle Goupil peut être réquisitionnée comme 80% des infirmières Havraises, elle s'est inscrite auprès de l'agence régionale de santé pour faire partie de la réserve médicale.