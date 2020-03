Les dix cabinets d'infirmiers libéraux de Plougastel-Daoulas font front commun contre le coronavirus : des référents et des tournées communes sont organisées pour prendre en charge les futurs patients Covid.

Coronavirus : les infirmiers de Plougastel unissent leurs forces et demandent du matériel

Ils se mettent en ordre de bataille face au coronavirus : les infirmiers libéraux de Plougastel-Daoulas se sont réunis en début de semaine pour s'organiser et renforcer les liens en vue du pic de l'épidémie, attendu dans les prochains jours en Bretagne.

Des référents Covid

Dix cabinets d'infirmiers sont présents sur la commune, avec trois professionnels soignants dans chaque en moyenne. "On a nommé un référent Covid par cabinet de manière à établir ensemble un plan de bataille, explique Yveline Cann. Le but est notamment de _mutualiser nos moyens matériels mais aussi nos ressources humaines_". Tous les professionnels de la commune ont été invités à rejoindre un groupe WhatsApp, pour assurer une bonne circulation de l'information.

Un numéro de téléphone unique a été créé pour permettre aux infirmiers d'être en lien avec la caisse d'assurance maladie, "pour que laprise en charge soit coordonnée entre infirmiers, médecins, pharmaciens, laboratoires, ainsi que les auxiliaires de vie à domicile", précise l'infirmière.

Une prise en charge à part des malades

"Nous allons créer une tournée spécifique pour la prise en charge des patients qui seraient malades du coronavirus, de manière à les _isoler des tournées habituelles_, pour assurer les soins avec un maximum de sécurité", indique Yveline Cann. En clair : un infirmier n'ira pas chez une personne atteinte du coronavirus entre deux déplacements chez des patients avec d'autres pathologies.

Les infirmiers recensent aussi les autres professionnels de santé qui pourraient y participer en dehors de leurs heures de travail.

Appel à des dons de masques

Comme ailleurs, les infirmiers n'ont pas assez de masques. "On en a _18 chacun par semaine_, ce sont les seuls équipements officiels qu'on a, lance Yveline Cann. Ils suffisent pour l'heure avec parcimonie pour la protection de nos patients et la nôtre, mais ce ne sera pas assez pour la prise en charge des malades du Covid ".

Elle lance un _"_appel à la solidarité des professionnels dont l'activité est arrêtée par les mesures de confinement, aux municipalités et aux bonnes volontés pour mettre à notre disposition le matériel dont nous aurons besoin et dont il n'ont pas l'usage". Des gants jetables, masques, gel hydroalcoolique "voire des combinaisons que peuvent donner les agriculteurs ". "Pour la prise en charge des patients atteints du coronavirus, on sait pertinemment qu'on aura du mal à avoir du matériel réellement adapté", conclut-elle.