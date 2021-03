Coronavirus : les infirmiers libéraux ne peuvent toujours pas vacciner !

C'est une incohérence. Les infirmières et infirmiers peuvent vacciner les patients volontaires qui correspondent à la tranche d'âge mais uniquement dans des centres de vaccinations ! En effet depuis le 15 mars suite à un décret du quatre du même mois, les médecins de ville comme de campagne, les pharmaciens mais aussi les sages-femme sont dans la boucle pour vacciner mais pas les infirmières et infirmiers libéraux. Julien Maulde-Robert président du syndicat des infirmiers libéraux de l'Indre et vice président national déplore cette situation : "Nous sommes mobilisés depuis plus d'un an. Je tiens d'ailleurs à féliciter tous mes collègues pour la mobilisation depuis plus d'un an. Mais ce que je regrette et ce qui est pour moi incompréhensible que certaines professions sont autorisés à vacciner et que nous sommes pas autorisés que se soit dans notre cabinet ni à domicile. Si on veut un vrai levier systémique pour accélérer la vaccination pour que l'on s'en sorte une bonne fois pour toute il n'y a que la vaccination. En plus certaines personnes à mobilité réduite doivent se rendre dans des centres de vaccinations alors que nous pourrions le faire à leur domicile.

Julien Maulde-Robert (président du syndicat des infirmiers libéraux de l'Indre) : "Nous savons faire, tous les ans nous vaccinons des millions de personnes contre la grippe."

Mais alors pourquoi les infirmières et infirmiers libéraux sont les grands oubliés de la vaccination ? C'est du sans doute à un problème de pénurie de vaccin. En clair, la stratégie vaccinale est basée uniquement sur les flux d'approvisionnement. Les infirmières et infirmiers attendent juste le feu vert du ministère de la santé comme le souligne Julien Maulde-Robert, président du syndicat des infirmiers libéraux de l'Indre : "Nous savons faire. La preuve, tous les ans nous vaccinons contre le grippe des millions de personnes. Là c'est à mon avis un problème d'approvisionnement. Vous ne partez pas à la guerre sans munition." Il y a eu une priorisation en direction de certains professionnels de santé. Il y a forte à parier que d'ici courant avril au moment ou les vaccins arriveront en nombre en direction de l'union européenne et donc de la France, c'est ce qui se dit dans les couloirs du ministère de la santé, les infirmières et infirmiers libéraux pourront vacciner dans leurs cabinets mais aussi au domicile de leurs patients. Ce qui sera une très bonne chose en terme de couverture vaccinale.