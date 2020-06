Coronavirus : les interdictions qui persistent avant le début officiel de la phase 3 du déconfinement

Depuis le début du déconfinement, amorcé le 11 mai 2020, la liste des interdictions et des restrictions de libertés s'amenuise. Mais avant le début officiel de la phase 3 du déconfinement, certaines consignes demeurent. On vous en fait la liste.

Officiellement pas de rassemblements sur la voie publique

Même si le Conseil d'État autorise désormais les manifestations, officiellement nous ne pouvons pas nous rassembler à plus de dix dans la rue. Il faut éviter au maximum les contacts martèle le gouvernement. Les grands événement sportifs et culturels à plus de 5000 participants sont toujours interdits.

Toujours pas de reprise normale pour toutes les pratiques sportives

Si les piscines, les pistes de course ont rouvert, les amateurs de boxes et autres sports de contact ne peuvent toujours pas s'entraîner entre pratiquants. Même chose pour les sports collectifs : chacun s'exerce dans son coin.

Les visites à l'hôpital toujours interdites... en théorie

Et si Emmanuel Macron annonce que les visites reprennent en EHPAD, ce n'est pas le cas à l'hôpital : elles sont encore interdites en théorie. Dans les faits, chaque établissement peut alléger les restrictions.

Les gestes barrières encore et toujours

Surtout, le protocole sanitaire est toujours en vigueur dans les lieux clos et/ou fréquentés. Dans les cafés et les restaurants : masque en cuisine et pour se déplacer à l'intérieur, distance entre les tables. Le masque qui reste aussi pour le moment obligatoire dans les transports en commun.