Coronavirus : plusieurs grandes surfaces dévalisées en masques dans les Pyrénées-Orientales

Les hypermarchés Carrefour de Claira et de Château-Roussillon ont été "pris d'assaut" ce lundi matin. Chez Intermarché, plus possible de réserver en ligne. Selon nos informations, les enseignes Leclerc et Auchan (Porte d'Espagne), eux, ne recevront des masques qu'en début de semaine prochaine.