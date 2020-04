Coronavirus : les joggings interdits la journée en Moselle pendant le week-end de Pâques

Le préfet de la Moselle durcit le régime du confinement pendant le week-end de Pâques par peur d’un relâchement. Entre vendredi et lundi, il est interdit de courir entre 11 heures et 19 heures. Pas question non plus d’aller faire ses courses en dehors de la Moselle le vendredi saint.

A son tour, le préfet de la Moselle décide d’interdire la pratique du sport à l’extérieur en journée durant le week-end de Pâques. Entre vendredi et lundi inclus, on ne pourra pas faire de jogging entre 11 heures et 19 heures. La crainte de voir trop de monde dehors sous un soleil généreux pousse Didier Martin a également interdire les promenades sur les bords de la Moselle et tout autre cours d’eau comme les canaux. Et comme chaque week-end, les parcs, jardins et lieux de balades sont interdits d’accès.

Pas de course chez nos voisins durant vendredi saint

Le confinement en cette période d’épidémie de coronavirus doit rester strict malgré le retour des beaux jours. Pas question non plus de franchir la frontière de la Moselle pour faire ses courses chez nos voisins durant le vendredi saint, jour férié en Moselle. De manière générale, on ne doit pas faire plus de 10 kilomètres pour faire ses courses alimentaires ou professionnelles.