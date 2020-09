Insultes, violences : l'agressivité monte dans les labos d'analyses médicales de Drôme et d'Ardèche

En Drôme et en Ardèche, les salariés des laboratoires d'analyses médicales sont épuisés. Les demandes de tests PCR explosent et les incivilités sont de plus en plus nombreuses.

Les salariés des laboratoires d'analyses médicales sont au bout du rouleau en Drôme et en Ardèche. L'agressivité monte crescendo depuis la rentrée, certains laborantins dénoncent des injures au quotidien, des violences verbales et physiques venant de personnes exaspérées notamment par la longue attente pour réaliser un test PCR.

Sur le pont depuis six mois à cause de la crise du coronavirus, les salariés des laboratoires privés craquent aujourd'hui face à la recrudescence des demandes de tests PCR.

Des agressions verbales ou physiques tous les jours

"Il y a des gens qui se permettent de nous jeter des affaires à la figure ou de pousser les vitres de plexiglas qui nous protègent et forcément des mots complètement désagréables et impolis" explique Marie, technicienne de laboratoire à Unibio dans la Drôme.

"Des collègues se sont même fait abîmer leur voiture, des représailles à la sortie du laboratoire"

"Tous les jours des gens à l'accueil du labo nous engueulent parce qu'il faut faire la queue, le ton monte de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement" explique Sabrina qui travaille au laboratoire Cerballiance à Guilherand-Granges.

"On ne sait pas comment ça va se passer dans quelques temps, on ne voit pas le bout du tunnel, on va retomber dans la saison des grippes et les tests covid vont aussi continuer à augmenter, on n'est pas sereine du tout" insiste Sabrina.

Beaucoup de fatigue et un manque de reconnaissance

"On est touts épuisés, on est à bout "explique Annick qui travaille sur la plateforme Unibio de Romans-sur-Isère. "Ça devient très compliqué, il y a des arrêts maladie, les collègues craquent".

"On a la boule au ventre en venant travailler et on est nombreuses à finir la journée en larmes"

La pression est très grande pour réaliser et analyser les tests le plus rapidement possible. Même en prenant en priorité ceux qui ont une ordonnance, des symptômes et les cas contacts, la demande est très forte et les autres personnes qui souhaitent se faire tester ne comprennent pas les refus.

"On fait au moins deux heures de travail en plus chaque jour, on a même plus le temps de faire de vraies pauses déjeuner et nos vies personnelles, nos proches en souffrent beaucoup aussi" explique Carole qui travaille chez Unibio.

"Les établissements publics ne réalisent pas assez de tests"

"Depuis le mois de septembre c'est vraiment très compliqué, on fait appel aux pouvoirs publics pour pouvoir essayer de délester un peu cette activité de prélèvement, le centre hospitalier de Valence ne fait que 80 tests PCR par jour, l'hôpital de Romans n'en réalise pas, _si aucune structure autre se met à tester et analyser, on ira dans le mur_" explique Jean-Hervé Le Bras, un des responsables du réseau Unibio qui regroupe une trentaine de laboratoires en Drôme-Ardèche et dans la vallée du Rhône.

"Les labos privés sont en première ligne et les structures publiques pour le moment ne sont pas là"

"De plus en plus de Lyonnais et de Grenoblois viennent jusque dans la Drôme et en Ardèche chaque jour pour se faire tester car c'est bien plus rapide" précise Jean-Hervé Le bras, biologiste sur le site de Tain-l'Hermitage. Dans ces grandes agglomérations le délai est (en ce moment) d'au moins d'une semaine pour réaliser un test PCR.

D'ici quatre semaines, le réseau Unibio compte doubler sa capacité d'analyse des tests pour passer de 1.500 à 3.000 par jour, grâce à un nouveau plateau technique et l'embauche de trois personnes en région lyonnaise.