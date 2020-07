Coronavirus : les laboratoires de Chambéry pris d'assaut pour des dépistages

Depuis le déconfinement, trois laboratoires médicaux proposent des dépistages sans prescription médicale dans l'agglomération de Chambéry. C'est le cas à Bassens, Grand Verger et le centre Médipôle de Savoie (voir carte ci-dessous). La prise en charge des personnes sans symptômes et sans rendez-vous se déroule du lundi au dimanche de 10h30 à 11h30.

Pour les autres, il faut prendre rendez-vous pour réaliser un dépistage Covid-19. Cela évite les croisements entre patients non contaminés et ceux présentant des signes de contamination.

Si certains viennent en laboratoire par simple précaution, la plupart réalisent un dépistage après un évènement particulier.

Mireille, 61 ans, a été en contact avec une personne contaminée au coronavirus.

Dans la même file d'attente, à quelques mètres de distanciation sociale, Eva et Valentin rentrent de vacances en Italie.

"Nous allons voir nos grands-parents dans quelques jours. On veut être sûrs de ne pas les contaminer, car ils sont assez âgés. C'est de la prévention, il est inutile de prendre le risque" Eva et Valentin, 21 ans

Après consultation de son médecin traitant, Caroline accompagne sa fille de neuf ans au dépistage. Elle présente des signes pouvant ressembler au coronavirus.

Le docteur Bruno Delpeuch, biologiste à la clinique Médipôle de Challes-les-Eaux, gère les sites de dépistage dans le bassin chambérien.

Lors du déconfinement, une soixantaine de personnes (avec ou sans rendez-vous) se présentent aux différents "drives" pour être dépistées. Mais depuis une semaine la demande a explosé.

"Depuis huit jours, on a doublé le nombre d'appels. On est à plus d'une centaine de personnes chaque jour dans tous les centres de dépistage" Bruno Delpeuch, biologiste à la clinique Médipôle