Coronavirus : les laboratoires guéretois "débordés" par les tests de dépistage

L'épidémie de coronavirus poursuit sa progression en France, et en Creuse, les laboratoires sont de plus en plus débordés. Le groupe Biolyss, et ses six labos en Creuse et en Haute-Vienne, réalise désormais 1.000 tests par jour, c'est trois à quatre fois plus qu'il y a quelques semaines.

C'est une des conséquences de la deuxième vague de l'épidémie qui frappe plus la Creuse que la première : c'est le rush dans les laboratoires guéretois pour se faire tester. A l'hôpital de Guéret par exemple, une nouvelle machine a été installée jeudi 28 octobre, elle permet de réaliser 250 tests par jour, mais ça ne suffit plus. Dès mardi, les capacités vont augmenter à 350 pour traiter la demande. Dans les labos privés aussi, c'est la course contre la montre. Chez Biolyss, 1.000 tests sont réalisés chaque jour dans les six centres en Creuse et en Haute-Vienne. Une situation inédite pour Xavier Balavoine, biologiste médical à Guéret. "Même si nous avons bien amélioré nos capacités, elles se retrouvent débordées."

Des délais qui s'allongent pour les résultats

Conséquence, explique le biologiste, "il y a des délais un peu plus long pour obtenir les résultats. On arrive encore à 48 heures, mais pas pour tous les tests, c'est parfois plus, il y a des échantillons que l'on n'arrive pas à traiter et que l'on traite au-delà." Des délais d'attente pour obtenir les résultats, et des patients qui perdent patience, regrette Xavier Balavoine. "Les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils ne comprennent pas la pression que sont en train de subir nos structures, et ne font pas preuve de délicatesse à notre endroit, et sont parfois très revendicateurs, voire agressifs."

Il faut que les gens comprennent que l'on fait le maximum

"On vit une situation très compliquée, on peut comprendre le stress, et ce besoin d'avoir un résultat que ce soit pour le travail, une opération, ou encore tout simplement le délai de confinement. On peut comprendre que ça pose des problèmes. Pour autant, on est tous dans la même galère, dans le même bateau. Il faut que les gens comprennent qu'on fait le maximum", poursuit-il. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 22.838 tests ont été réalisés en Creuse.