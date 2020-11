Coronavirus : les laboratoires Pfizer et Biontech annoncent que leur vaccin est "efficace à 90%"

Le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et Biontech est "efficace à 90%", affirment lundi les deux laboratoires, après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, la dernière avant une demande d'homologation.

C'est une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a tué plus d'un million de personnes à travers le monde. Les laboratoires Pfizer et Biontech annoncent ce lundi que leur vaccin est "efficace à 90%". Les deux groupes pharmaceutiques sont les premiers à présenter des résultats positifs pour un essai clinique à grande échelle d'un candidat-vaccin.

Dans un communiqué conjoint, Pfizer et Biontech précisent que l'efficacité vaccinale a été mesurée lors d'une analyse intermédiaire de l'ultime phase des essais, la dernière avant une demande d'homologation. Les laboratoires ont comparé le nombre de participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo, "sept jours après la deuxième dose" et 28 jours après la première, ont-ils expliqué.

Considéré comme l'un des deux projets de vaccin les plus avancés à ce stade, le produit développé par Pfizer fait partie de ceux qui ont été précommandés par l'Union européenne. Sur la base de projections, les entreprises ont déclaré qu'elles prévoyaient de fournir jusqu'à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard de doses en 2021.