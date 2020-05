Coronavirus : le laboratoire français Sanofi servira les États-Unis en premier s'il trouve un vaccin

Tollé après les propos du directeur général de Sanofi : il affirme que si le laboratoire français trouve un vaccin, les États-Unis seront prioritaires car ils ont plus investi dans la recherche. Le laboratoire précise tout de même que ce vaccin, en projet, serait distribué à tous.

Les Américains seront prioritaires en cas de découverte d'un vaccin contre le coronavirus par Sanofi. Même si les laboratoires sont français, leur directeur général Paul Hudson affirme que les États-Unis seront les premiers a en profiter puisque le pays "partage le risque" des recherches, et vont bénéficier des plus grosses précommandes "car ils ont investi pour protéger leur population". Des déclarations au média Bloomberg qui font vivement réagir.

Nous avons des discussions très constructives avec les institutions européennes ainsi qu'avec les gouvernements français et allemand. - Paul Huson, directeur général de Sanofi

La production sur le sol américain sera principalement dédiée aux Etats-Unis et le reste des capacités de production sera alloué à l'Europe, à la France et au reste du monde, précise Sanofi dans un communiqué.

Une coopération étroite avec les Américains

Thierry Bodin, responsable syndical CGT chez Sanofi est choqué : "Il y a 110 à 130 millions de crédit d'impôt versés chaque année par l'État français à Sanofi. 4 milliards de dividendes versés aux actionnaires : ces moyens financiers pourraient être utilisés pour rechercher un vaccin pour l'ensemble des pays.

Il est hors de question qu'un laboratoire fasse de l'argent avec un vaccin anti-coronavirus au regard de la pandémie et du danger sanitaire mondial que cela représente. - Thierry Bodin, syndicaliste CGT chez Sanofi

Sanofi s'est associé avec un gros laboratoire britannique GSK et les États-Unis devraient faciliter le démarrage de la production de ce vaccin… "C’est pour cela que les Américains seront servis en premier", a répété Paul Hudson. Côté européen, les discussions se tiennent depuis plusieurs semaines avec la Commission européenne, la France et l’Allemagne. Pour l'heure, le laboratoire n’en est qu’au simple "projet" de vaccin : les tests cliniques n’ont même pas encore démarré. Dans le monde plus de 100 projets de recherches sont actuellement à l'étude, avec une dizaine d'essais cliniques déjà en cours.

"Inacceptable" pour le gouvernement

Il serait "inacceptable" que le groupe pharmaceutique serve en priorité les Etats-Unis estime la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher. "Pour nous, ce serait inacceptable qu'il y ait un accès privilégié de tel ou tel pays sous un prétexte qui serait un prétexte pécunier", a-t-elle déclaré sur Sud Radio ce jeudi matin.

Le président de Sanofi France tente d'éteindre la polémique sur franceinfo : "Quand j'ai entendu ces propos-là (ceux de son directeur général, ndlr), je me suis dit "il faut que je puisse rassurer les Français assez rapidement" pour leur dire que, évidemment, si Sanofi découvre un vaccin efficace contre le Covid-19, il sera accessible à tous". Olivier Bogillot justifie cette déclaration par des questions de réglementations, différentes d'un pays à un autre. Les Américains font en sorte "d'accélérer la contrainte réglementaire", assure le président de la branche française de Sanofi, "et il faut absolument que l'Europe fasse la même chose".