Coronavirus : les larmes aux yeux, un restaurateur périgourdin demande aux habitants de rester chez eux

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le patron du restaurant Au Bureau de Boulazac appelle toute la population à rester chez elle. Très ému, il souhaite retrouver au plus vite "les bons moments" avec ses clients.

Le restaurant de Jean-François Cross "Au Bureau" à Boulazac est désormais fermé sur ordre du gouvernement : "C'est vraiment flippant, on se demande quand on va pouvoir rallumer la lumière". Très ému par la situation, il demande aux Périgourdins de ne pas sortir et lance un "à très vite" à tous ses clients.

Tout ce qu'on veut pour l'instant c'est que vous restiez chez vous - Jean-François Cross

Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé, samedi soir, la fermeture des cafés et restaurant pour limiter la propagation du coronavirus. Il a également demandé à tous les Français d'éviter les déplacement inutiles.