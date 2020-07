Coronavirus : Les mairies bretonnes continuent à distribuer des masques réutilisables

Les premières distributions ont eu lieu au plus fort de l'épidémie de Covid-19 au printemps : Les mairies ont fourni un ou plusieurs masques réutilisables à leurs administrés, via de grosses commandes à des entreprises, ou en mettant à contribution les machines à coudre et surjeteuses des petites mains des communes.

Mais tout le monde n'a pas retiré son masque, et les mairies poursuivent les distributions.

Distribution de rattrapage

À Brest, si vous n'avez pas obtenu vos deux masques lavables, vous pouvez vous en procurer dans les mairies de quartier, du lundi au vendredi, avec un justificatif de domicile. Vous pouvez missionner une personne de confiance munie de votre justificatif. Pour plus d'infos, vous pouvez contacter le 02 98 00 80 80.

A Douarnenez, vous pouvez en obtenir un à l'accueil de la mairie. Attention, une seule personne par foyer est autorisée, et avec pièce d'identité et justificatif de domicile.