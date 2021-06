Coronavirus : Les marins pompiers de Marseille vaccinent sur les plages du Prado ce samedi

Aller à la plage et se faire vacciner c'est possible à Marseille ! Ce samedi, 19 juin, les marins-pompiers se déplacent sur les plages du Prado pour venir vacciner ceux qui le souhaitent. Un dispositif mis en place de 10 heures à 12 heures. Il suffit juste d'avoir sa carte vitale et vous pourrez recevoir votre dose de vaccin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix