Coronavirus : les masques chirurgicaux ne sont pas réutilisables selon la direction générale de la Santé

"Les masques chirurgicaux à usage unique doivent être jetés dans une poubelle après utilisation", c'est ce que réaffirme la direction générale de la Santé (DGS) à France Télévisions ce jeudi, après la publication de l'étude de l'UFC-Que-Choisir la veille qui affirme que les masques chirurgicaux peuvent se laver jusqu'à dix fois en machine et conserver de bonnes capacités de filtration.

Des travaux en cours

La DGS fait donc preuve de prudence et s'en tient aux recommandations du Haut Conseil de la santé publique sur le sujet. Mais elle précise toutefois que "des travaux sont en cours en France pour étudier si une éventuelle réutilisation (des masques chirurgicaux) est possible garantissant leur efficacité et leur capacité de filtration".

Les résultats de l'étude de l'UFC-Que-Choisir ont été publiés après une expérimentation sur trois modèles de masques chirurgicaux vendus en pharmacie et en grande surface.