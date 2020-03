Coronavirus, les masques de fortune sont-ils réellement efficaces ?

Quand vous allez faire vos courses ou quand vous devez encore aller sur votre lieu de travail, comment vous protéger ? Les réponses avec le docteur Michel Segondy du laboratoire de virologie de l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier.

A défaut de masque FFP2, est ce que c'est une bonne idée d'utiliser un masque de fortune?

Il existe plusieurs sortes de masques, le masque de base, c'est ce qu'on appelle le masque chirurgical, qui est un masque anti-projection qui est fait pour qu'une personne qui éventuellement a une infection ne contamine personne par voie aérienne parce que ça fait une barrière. Ce masque offre également une certaine protection à une personne qui n'est pas infectée, c'est une protection qui est très partielle. Mais si plusieurs personnes portent un masque chirurgical, le risque de transmission est extrêmement réduit, c'est en tout cas beaucoup mieux que si elles n'en portaient pas.

Les masques FFP2 sont réservés au personnel médical

Ensuite, les masques FFP2 sont des masques qui filtrent davantage parce qu'ils sont plus étanches. Dans les masques chirurgicaux ,il y a des interstices. Les masques FFP2 sont totalement étanches, et arrêtent tout ce qui peut être infectieux. Ces masques FFP2 sont réservés au personnel soignant qui est en contact avec des sujets infectés, tout ceux qui vont faire des soins à risque, des soins approfondis dans les services de réanimation.

Pour ceux qui ne trouvent même plus de masques en papier et de masques chirurgicaux de base, on voit des gens qui se baladent avec des masques de bricolage, d'autres avec un foulard sur le nez. On voit aussi tout un tas de tutos qui fleurissent sur le web pour fabriquer soi même son masque. Est ce que c'est une alternative ? Ou est ce que c'est dangereux ou contre productif ?

En ces périodes de confinement où les gens n'ont pas de contact entre eux à l'extérieur, il n'y a pas besoin de masques. Si vous avez à sortir dans la rue et que vous ne rencontrez personne ou que vous êtes à distance des individus, le masque ne sert à rien.

Éventuellement, si vous êtes confiné et que vous êtes plusieurs dans un espace un peu réduit à ce moment là, le masque peut effectivement vous aider dans la cellule familiale, si quelqu'un est à risque et là les masques de fortune peuvent servir.

Les masques chirurgicaux qu'on utilise, c'est juste une barrière, ce sont des masques non tissés qui vont arrêter les micros gouttelettes. Donc, si vous avez par exemple un foulard à plusieurs épaisseurs ça peut être une très bonne protection aussi efficace qu'un masque classique.

Maintenant, il faut faire attention. Ces masques de fortune ou même un masque chirurgical peuvent, dans certaines conditions, s'infecter et devenir source d'infection. Donc, ce qui est important, c'est de porter les masques pour une durée limitée. Il faut en changer régulièrement et se débarrasser des masques usagés à la poubelle.

Si on a un masque qu'on le garde pendant des heures et des heures, puis qu'on pose puis qu'on remet etc... Là, le masque peut être source d'infection, il faut faire attention et l'utiliser dans de bonnes conditions.

Donc il vaut mieux ne pas utiliser de masque lorsqu'il n'y a pas un risque avéré. Plutôt que de mettre le masque qui peut être une fausse sécurité s' il est mal utilisé.

Qu'est ce qu'on peut dire de toutes ces publicités qu'on voit tourner en ce moment sur Internet ? On vous propose des masques. On ne sait pas d'où ça sort et quelles sont leurs conditions de fabrication. Il vaut mieux éviter, ce genre de choses ?

Il y a tellement de sites Internet avec des offres tellement diverses que honnêtement, je ne peux pas vous dire que sur Internet, tout est bon ou tout est mauvais. Il peut y avoir des publicités fantaisistes sur des choses qu'on va vous faire payer très cher et qui ne servent à rien. Donc, le problème, c'est qu'Internet est tellement vaste qu'on ne peut pas être sûr de la qualité de ce qu'on reçoit.