Coronavirus : les masques de protection pour les professionnels de santé arrivent en Limousin

Autant le dire tout de suite vu l'urgence de la situation : ils ne sont pas destinés au commun des mortels, mais bien aux professionnels de santé exposés en premier lieu au risque de contamination par le coronavirus. En Limousin, les masques de protection tant attendus par les différents personnels soignants vont être distribués à partir de ce jeudi dans les pharmacies selon des règles bien précises. On fait le point pour la Corrèze.

1. Quelle quantité globale de masques ?

" D'après les informations données par l'Agence Régionale de Santé, 5 à 8.000 masques devraient être disponibles rapidement en Corrèze " annonce le docteur Marcel Lewin, président du conseil de l'Ordre des médecins en Corrèze, qui était notre invité ce jeudi matin. " Ils seront disponibles ce jour par endroits, ce vendredi à d'autres et avant la fin de la semaine en tout cas " indique-t-il en restant nécessairement prudent.

2. Quel type de masques ?

Marcel Lewin n'est pas en mesure de préciser le type de masques qui seront distribués. " On n'a pas l'information. On ne sait pas si ce seront des masques classiques de chirurgie, ou des masques FFP2. On ne pourra le dire que quand on aura les masques en main ".

3. Pour qui ?

Ces masques sont destinés " à _tous les professionnels_. Il y avait aussi une demande importante de la part des libéraux, et en particulier des généralistes qui sont en contact avec la population malade. C'était une demande pressante qui sera, je l'espère, satisfaite dans les plus brefs délais. Ces masques seront aussi disponibles pour les infirmier.e.s, les dentistes, kinés, les assitant.e.s de malades à domicile, tous les personnels de santé qui sont en contact avec la population ".

4. Où et comment les retirer, et quel quota ?

" Il faut aller dans la pharmacie où les professionnels ont l'habitude de se servir " poursuit Marcel Lewin, " que ce soit à titre personnel ou professionnel. Là, il faudra justifier de sa profession en _montrant sa carte professionnelle_. En principe, selon ce qu'on m'a annoncé, un lot de 50 masques par professionnel sera remis. C'est insuffisant mais, en l'état, cela permet de faire le lien en attendant d'autres approvisionnements pour en avoir davantage. Tout dépend l'approvisionnement en fait, car il faut fournir toute la France. Ce sera probablement au coup par coup, en fonction des livraisons. En principe, toutes les pharmacies du territoire devraient être dotées d'un lot à distribuer aux professionnels ".

Une demande importante des professionnels pour se protéger eux-mêmes

Inutile de préciser que ces masques étaient attendus. " L'attente était forte " reprend Marcel Lewin, " les médecins généralistes et les médecins spécialistes sont en contact direct avec la population qui peut présenter des symptômes d'infection au coronavirus. C'était une demande importante de façon à se protéger eux-mêmes. Car, s'ils sont atteints, ils seront mis en quarantaine et manqueront pour assurer la présence sanitaire auprès de la population ".

Des médecins s'en étaient émus

Il faut dire que l'Ordre des médecins a reçu des dizaines d'appels en ce sens. " Certains confrères s'en sont émus car, au départ, c'est essentiellement le secteur hospitalier qui a été approvisionné en premier. Les libéraux se sont sentis abandonnés. Cette demande était pressante et très motivée. On recevait tous les jours des appels de la part de certains libéraux estimant qu'il était normal qu'il n'y ait pas de masques de protection ".

7.000 masques mis à disposition par le conseil départemental de Haute-Vienne

Par ailleurs, en Haute-Vienne, le conseil départemental a fait savoir dès mardi qu'il mettait à disposition 7.000 masques qu'il avait en stock. " 5.000 à destination des personnels soignants et des 37 services d’aide à domicile " qui interviennent quotidiennement auprès des personnes dépendantes, âgées ou handicapées. 2.000 masques ont été mis à la disposition de l’Agence Régionale de Santé " afin de continuer d’équiper les personnels soignants " indique la collectivité.