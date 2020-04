Coronavirus : les masques des Tricots Saint-James homologués par la direction générale de l'armement

Le prototype de masque lavable de l'entreprise manchoise les Tricots Saint-James a été homologuée par la direction générale de l'armement. Dés cette semaine, près de 3.000 masques seront livrés dans les hôpitaux et Ehpads du Sud-Manche.

L'entreprise de textile manchoise, Les Tricots Saint-James, a lancé la production de ses masques en tissu lavables. Le prototype a été homologué par la direction générale de l'armement, annonce le groupe hospitalier Mont Saint-Michel dans un communiqué.

Dés cette semaine, près de 3.000 masques seront livrés dans les hôpitaux et les Ehpads du Sud-Manche. Selon le groupe hospitalier, ces modèles permettront d'équiper "ses professionnels les moins exposés", notamment les services administratifs ou techniques de support, et de "libérer ainsi les masques offrant la plus grande protection pour ses soignants en première ligne."

Le prototype a été conçu par une équipe réduite dés la première semaine de confinement. Les Tricots Saint-James ont ensuite lancé le 23 mars un appel aux volontaires parmi ses 300 salariés à rejoindre les ateliers, en étant rémunérés comme d'habitude.

Des premiers masques ont déjà été livrés à Granville chez un industriel pharmaceutique afin de permettre la production de modèle FFP2 pour les hôpitaux du Sud-Manche.