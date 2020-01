Coronavirus : les masques en rupture de stock dans les pharmacies d'Île-de-France

Île-de-France, France

C'était déjà un best-seller depuis que la grippe est arrivée en Île-de-France, mais avec l'annonce du coronavirus en Chine et désormais des premiers cas français, les masques de protection se vendent comme des petits pains en pharmacie. A tel point qu'en région parisienne, "la plupart des officines" sont désormais en rupture de stock confirme Martial Fraysse, président honoraire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et membre de l'académie nationale de pharmacie.

"Nos clients d'origine chinoise sont inquiets, veulent s'équiper et font des stocks pour leur famille, raconte ce pharmacien de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Des stocks à envoyer là-bas même parfois. On les sent anxieux, ils demandent beaucoup si on des masques, si on va pouvoir en avoir bientôt. Il n'y a pas péril, il faut rassurer et informer de l'attitude à tenir en cas de doutes."

Des livraisons en urgence dans "les prochains jours"

"On trouve encore des masques chirurgicaux mais qui doivent être portés par les malades eux-même", continue le représentant de la profession. Ce sont les masques FFP2 que l'on ne trouve plus, c'est-à-dire les masques de prévention. Et comme il n'y avait pas de stock établis, réactifs à cette situation, nos grossistes eux-mêmes sont en rupture. Mais nos fournisseurs nous ont assurés que nous aurons ces masques dans le courant de la semaine prochaine. La logistique étant ce qu'elle est, ces nouveaux stocks nous serons livrés dans les prochains jours", rassure encore Martial Fraysse.