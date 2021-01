Coronavirus : les masques en tissu bannis du centre hospitalier de Mont-de-Marsan

Il ne sera plus possible de se rendre au centrehospitalier de Mont-de-Marsan avec son masque en tissu à partir du samedi 23 janvier 2021. Toutes les personnes venant à l'hôpital et sur l'ensemble des sites du centre hospitalier intercommunal devront donc porter un masque chirurgical. Cette obligation du port du masque chirurgical s'applique à l'ensemble des usagers de l'établissement ainsi que leurs accompagnants, y compris les personnels ambulanciers.

Les masques en tissu, fabriqués à la maison ou industriels, sont désormais interdits à l'hôpital de Mont-de-Marsan.

Cette interdiction du port du masque en tissu fait suite à l'annonce du ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi 21 janvier sur TF1. Le ministre de la santé avait appelé les Français à ne plus "utiliser de masque artisanal" jugé insuffisamment filtrants face à l’apparition de nouveaux variants, plus contagieux.

Le décret où figure cette disposition devrait être publié "dans les prochains jours". L’avis du Haut Conseil de la Santé Publique sur lequel doit s’appuyer le décret devrait être en ligne ce vendredi 22 janvier, a précisé le ministère de la Santé.